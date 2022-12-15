Visita Manolo Jiménez al Papa Francisco

Roma, Italia; 14 de diciembre de 2022.- Como parte de una delegación de mexicanos que acudió al Vaticano, este miércoles Manolo Jiménez Salinas y su esposa Paola Rodríguez López fueron recibidos en audiencia por S.S. el Papa Francisco, a quien le obsequiaron un tradicional sarape elaborado por artesanos Coahuilenses con su nombre e imagen bordados.

Durante el encuentro en el Vaticano, Jiménez Salinas y su esposa tuvieron la oportunidad de platicar con S.S. el Papa Francisco y solicitarle una bendición para sus hijos y para todas las familias de Coahuila, misma que fue otorgada por el jefe de la Iglesia Católica.

Posteriormente realizaron un recorrido por algunas de las áreas más emblemáticas del Vaticano y se reunieron con Monseñor Edgar Peña Parra, Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, con quien conversaron sobre las acciones sociales que se llevan a cabo junto con el Gobernador Miguel Riquelme en Coahuila a favor de la gente y sobre la fundación “Apoyaré” que preside la Sra. Paola Rodríguez para ayudar a los grupos más vulnerable de Saltillo.