Visitan a padres en los panteones

Con flores y música fueron recordados por sus familiares todos los padres de familia que descansan en el panteón municipal, lugar que fue visitado por cientos de personas en este domingo 18 de junio, fecha que se conmemoró el Día del Padre.

Aún y que no se compara la asistencia que se registra durante el 10 de Mayo, día en el que se celebra a las Madres, este domingo no pasó desapercibido, ya que desde temprana hora los panteones abrieron sus puertas para recibir a los visitantes.

Con flores que iban desde las gladiolas hasta las conocidas nube blanca y palmas, fueron colocadas en las tumbas de aquellos hombres que en su momento fueron jefes de familia y representaron el símbolo de la paternidad.

Los familiares llegaron desde temprana hora evitando las altas temperaturas para arreglar las tumbas, colocar arreglos florales, algunos colocaron alguna bebida sobre las tumbas y pusieron música.

Con canciones como “Cuando yo quería ser grande”, “Mi querido viejo”, “El señor de las canas”, “La vida no vale nada”, “Las Golondrinas”, entre otras, las familias recordaron a quienes se adelantaron en el camino.

“Yo creo que un padre es el símbolo de la fortaleza, de respeto en la familia, es el sustento en muchos de los casos y más en padres de décadas atrás los que trabajan incansablemente para sacar adelante a su familia; aquellos que no tuvieron la suerte como los padres de familia de ahora, que gracias a sus esposas que trabajan la vida es más fácil para ellos”, declaró Arturo Menchaca, fue uno de los cientos de visitantes que acudió a rendir tributo a su padre muerto.

En cuanto a la venta de flores que se genera al exterior de los panteones, es poca la venta que se genera en esta fecha, así lo dieron a conocer vendedores que señalaron que el Día del Padre es poca la demanda de flores, en comparación con el 10 de mayo y 2 noviembre, sin embargo, no por ello se va a dejar de vender en esta fecha especial.