Visitará Alcalde al obrero en huelga

Monclova; Coah.-Alcalde de Monclova visitará al obrero de Altos Hornos de México que realiza huelga en el Ave Fénix para brindar su solidaridad y ofrecer atención medica en caso de requerirlo.

El edil informó que estuvo días fuera del país y que lamentablemente no pudo atender a los obreros que el pasado miércoles solicitaban audiencia para solicitar su apoyo e información de su visita al Palacio Nacional.

Explicó que fue mediante audios que se comunicaron y que los trabajadores le informaron que contemplan acudir por cuenta propia a la ciudad de México por lo que vera la forma de ayudarlos, ya sea en el transporte.

Por otra parte el obrero que mantiene huelga de hambre ya por más de 48 horas indicó que contempla una visita.

“Su protesta todos sabemos a qué se debe y la verdad si él lo está haciendo y es su decisión, mis respetos para él, ojala que no existe una condición que lamentar, pero estaremos apoyándole en lo posible en lo que pudiera necesitar”

De acuerdo a su experiencia un cuerpo humano puede soportar bajo los rayos del sol y solo ingiriendo líquidos dos semanas aproximadamente.

“Me tocó de una persona que estuvo en huelga de hambre que lo asistí en la ciudad de Saltillo, aun cuando es una ciudad más fresca, clima diferente el aguanto cerca de 18 días y tuvimos que convencerlo para que se retirara” finalizó.