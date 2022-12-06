Vive CMIC de obras de otros estados

Más de la mitad de las empresas constructoras viven de los proyectos de otros estados del país o regiones de Coahuila, como Monterrey y Torreón, dio a conocer la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

El representante de la cámara empresarial, Eugenio Williamson Yribarren indicó que en la región laguna se tiene el proyecto de Agua Saludable, por parte del gobierno federal y considerado uno importante que beneficiará a los constructores de la región centro.

Así mismo, en Nuevo León se destinaron alrededor de 180 mil millones de pesos para diversas obras, por ello es que los negocios de este ramo buscan poder trabajar fuera de Monclova y la región centro, llevándose a la mano de obra calificada hasta finalizar los proyectos.

“Muchos también están trabajando en Piedras Negras con Constellation Brands o a distintas empresas de la región norte, ya nos cansamos de pedir y exigir que se generan las oportunidades en la región centro, que no haya tanta necesidad de salir a buscarlas a otro lado”.

Mencionó que en la CMIC Monclova se cuenta con 104 socios constructores y la gran mayoría están trabajando en otras regiones o estados, al no tener crecimiento Monclova y el resto de la región centro.