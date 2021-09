Vive Monclovense temblor en CDMX

Un sismo de magnitud de 7.1 grados sacudió a Ciudad de México y Estado de México, el epicentro era Acapulco ubicado al sur del país, la gente que habita en estos lugares nunca podrán acostumbrarse a un temblor por mínimo que sea. Marilú Ontiveros originaria de Monclova compartió su experiencia a Periódico La Voz.

Los últimos 8 años le ha tocado vivir temblores en el Estado de México, algunos han sido leves, otros más fuertes pero el temor es el mismo, afortunadamente en esta ocasión no pasó del susto pero pudiera volver a ocurrir.

Ella escuchó como se activó la alerta sísmica antes de que sucediera el temblor, la mayoría de la gente ya sabe lo que deben hacer, es salir de su vivienda y esperar que pase el temblor.

Vive en la Zona Poniente en el Estado de México, no hubo afectación, los edificios tienen gatos hidráulicos, eso hace que de alguna manera reboten, se mueven de un lado a otro, habita en el cuarto piso de un edificio, se dice que del quinto piso hacia arriba la gente no debe bajar, deben mantenerse en su piso y esperar a que pase el temblor, esperar a morir o vivir.

Lo más curioso de todo es que los temblores más fuertes se han presentado en el mes de septiembre, Marilú Ontiveros señaló que el 19 de septiembre del 1985 se vivió el sismo con magnitud de 8.1, una catástrofe, murieron miles de personas.

Después recordó el 7 de septiembre del 2017 el temblor fue de 8.2 y el epicentro era Chiapas, luego se presentó el 19 de septiembre del 2017 fue cuando se fracturaron edificios, viviendas, departamentos, este último el 7 de septiembre del 2021 donde afortunadamente no pasó del susto.

"No sé si tengan algo que ver las fechas, algo pasa con el clima, la naturaleza, la rotación de la tierra el agua, no sé algo, es mucha coincidencia, los sismos más fuertes han sido en el mes de septiembre", comentó.

Dijo que hay gente que vivió el temblor del 85 que perdieron familia, ellos son quienes se asustan mucho cuando se presenta un temblor, entran en una crisis de pánico, empiezan a llorar.

Es muy triste y desesperante ver a la gente asustada, nerviosa, ver como algunos se desmayan, y hay a los que hasta infartos les da, sobre todo si se trata de adultos mayores, los temblores siguen causando mucho temor.

Nunca se podrán a acostumbrar a esta situación, lo que sí es que aprenden a cómo reaccionar a un temblor, ver que se mueven los candiles, los muebles, los cuadros, no permiten dimensionar que tan fuerte está temblando, más aún si nunca se ha vivido un temblor.

Cuando se da cuenta de la magnitud, saben que tienen que salir, se brindan consejos, como la maleta en la que se debe contar con lo indispensable como una USB con papelería importante, medicamentos, algunos alimentos no perecederos.

Marilú Ontiveros señaló que hasta ayer miércoles 08 de septiembre, a las 5:00 am se registraron 150 réplicas no de gran magnitud, son pequeñas ya no se sienten, la más grande fue la del temblor.