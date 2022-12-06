Viven al día empleados de constructoras

Mientras que los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), están con sus prestaciones seguras, los trabajadores de la construcción no, el presidente de la CMIC, mencionó que las empresas constructoras prescinden de los trabajadores al finalizar las obras.

Eugenio Williamson Yribarren señaló que lo que hacen las empresas constructoras es que al término de las obras, prescinden de los trabajadores, sin embargo, no se tiene proyectado el despedir a la plantilla laboral de los que se encuentran en trabajo administrativo, quienes siguen bajo contrato.

Sin embargo, esto pudiera cambiar en el 2023 debido al aumento del salario mínimo, ya que esto se vería reflejado en lo que cada empresa constrictora tiene que pagar de servicios y otras inversiones.

“Los empleados varían dependiendo la constructora, gran parte de se encuentran laborando fuera y se llevan a las personas, pues aquí en la región centro seguimos sin tener obras o llegada de empresas, es lo que nos hace falta para el próximo año”, dijo el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Por las dificultades de Altos Hornos de México, las compañías tuvieron que afrontar meses difíciles durante el 2022, ya que no han podido laborar, aunado a la nula inversión del gobierno federal como gobierno estatal.