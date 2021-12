Viven infierno en su colonia

Muy desesperado se encuentra Refugio Leyva Rangel quien dijo está cansado de sus vecinos que por tener influencias siempre lo perjudican a él y su familia, como en esta ocasión que su hijo está hospitalizado y escoltado, luego de una riña entre ambas familias.

Los hechos ocurrieron en la colonia Independencia, Refugio Leiva explicó que ya no sabe qué hacer, desde hace 25 años que comenzó esta pesadilla y no ha parado, al contrario se intensifica y ninguna autoridad actúa.

"¿Qué quieren un muerto?, no quiero eso, solo queremos estar en paz", comentó Refugio con la voz entrecortada. Al ser cuestionado respecto a porque surgió el problema el mencionó que no sabe ni porqué, no sabe que es lo que quieren, pero ellos constantemente están molestándolos.

Comentó que su vecina, María Hernández Arrieta, es líder de la colonia ella dice que nomás truena los dedos y van las personas que ella quiera.

Refugio tiene un taller el cual fue clausurado porque la lideresa así lo pidió, asegura que esto pasó cuando estaba la administración de Pablo González.

La vecina tiene influencias y logró que detuvieran a su hijo a las 4:00 am, ahora está en el hospital siendo custodiado.

"No sé qué quieren, desde el domingo empezó a provocar, ellos siguen a mi hijo a mi esposa y el viernes mi hijo fue por una llanta y el hermano de ella Eloy Hernández lo siguió, fueron a mi casa y yo les decía que no queríamos problemas, entonces surgió la riña", comentó.

Un pleito que dejó a su hijo lesionado pero ahora dicen que su hijo es el responsable, cuando quedó con una herida por debajo de la rodilla dos pulgadas abiertas, además de un dedo tasajeado.

"Ellos nos agreden, pero para la autoridad siempre somos nosotros los que los agredimos, son personas problemáticos, el muchacho dicen que mi hijo venden drogas, no es cierto, han ido tres veces a buscar en mi casa y nunca encuentran nada, no es justo lo que están haciendo", comentó.

Argumentó que la gente de la colonia ya hasta les tiene miedo, les pido que me echen la mano y dicen que no quieren problemas con esa gente.