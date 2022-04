Viven mujeres con temor

Un asunto que preocupa en cualquier parte del país y en particular, aquí en la Región es el acoso, la violencia la inseguridad que viven cientos de mujeres y todo este temor que han generado los hechos ocurridos en Nuevo León, este estado vecino de Coahuila.

Ante esto, Rodrigo Chairez Zamora; delegado de la Fiscalía General del Estado manifestó que en Coahuila se implementan protocolos para este tipo de casos como el ocurrido con la joven Debanhi Escobar, la joven de 18 años de edad que la noche de ayer apareció sin vida tras 13 días de búsqueda.

Manifestó que en Coahuila se tiene la instrucción, desde siempre, a atender estos asuntos de manera inmediata, sobre todo sí se trata de la desaparición de una mujer, es decir que tiene que pasar horas o días para iniciar la búsqueda de una persona, independientemente de que exista un área especializada Fiscalía inicia esta búsqueda.

Incluso se hacen monitorios a través de las redes sociales donde reportan a personas como desaparecidas y la autoridad hace contacto de forma inmediata.

Además de este monitoreo de redes sociales, se hace con la información de prensa escrita y prensa digital, la Fiscalía recaban datos concretos y objetivos, hay muchas versiones y declaraciones, incluso imágenes con las que se pretenden contribuir a esta alarma.

Habló de la supuesta agresión de una joven en colinas de Santiago donde una persona difundió fotografías, comentó que en este caso se examinaron datos concretos, se tiene personal de servicios parciales, médicos especializados y sustentos para decir cuando una lesión es reciente o ya está evolucionado, se descartan manifestaciones de redes sociales.

No se minimiza, aclaró que el tema de la violencia a las mujeres es prioritario, pero hay que mantener las cosas en contexto, a las autoridades corresponde brindar seguridad y tranquilidad no abonar a estos temas que se desbordan en algunas ocasiones.

Del caso de la calle Huemac de la colonia Anáhuac, señaló que de las investigaciones que se tienen no hay victima definida, sería útil que proporcionara esta información, pero datos concretos y objetivos no se tiene víctima, no hay edad, no hay descripción, no se cuenta con ella resultado de las investigaciones.

Una vez que se tuviera una víctima o las características de un vehículo no se puede divulgar porque genera a una alarma, lo que se debe generar es la tranquilidad de la gente y todos los agrupamientos tiene presente este tema de la calle Huemac y ninguno tiene dato concreto de este vehículo o de esta persona.

Mencionó que de los casos de jovencitas reportadas como desaparecidas en los últimos días, solo mediante redes sociales, ha resultado que desaparecieron por voluntad propia y solo por algunas horas.