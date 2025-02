Viven restaurantes un año muy difícil

El aumento en los productos de la canasta básica como tomate, aguacate, limón y maíz, así como productos que se exportan de Estados Unidos, impactará el precio en los restaurantes, que han tenido un difícil inicio de año.

La situación que viven los productores del campo, que se han visto presionados por grupos delictivos con el cobro de cuotas de "paso", representará un aumento en los productos de la canasta básica y esto impactará a la industria restaurantera.

A esto se le suma el aumento en los precios de productos de exportación de Estados Unidos, principalmente en carnes que se prevé incrementen por el tema de los aranceles, entre ambos países.

José Arellano, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC) en Monclova, señaló que por el momento se mantienen los precios, sin embargo están a la expectativa de los movimientos que se puedan dar.

"Como no ha habido nada, seguimos igual, seguimos con los mismos porcentajes, pero se mantiene esta incertidumbre, ojalá que no se dé el caso, que no se incrementen los precios por la situación que viven los productores en el país".

Respecto a los tiempos en los que podría reflejarse un ajuste en los costos, el dirigente de la CANIRAC señaló que esta semana será clave, al vencer el plazo que estableció el Presidente Donald Trump para definir la aplicación de aranceles.

"Supuestamente el plazo de un mes vence esta semana. Vamos a tener fe en que se arregle y que no pase a mayores. Estamos en espera de eso", afirmó.

Sobre la actividad en el sector, Arellano reconoció que el inicio de 2025 ha sido moderado en términos de consumo, con una disminución el 20 por ciento en la afluencia, algo normal al inicio del año.