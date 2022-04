Vivir con fe pide iglesia a feligreses

Al celebrar el Domingo de Resurrección, que es el principal domingo del año para la iglesia Católica, se exhortó a la ciudadanía a apreciar el sacrificio de Jesús, vivir la vida apegada a las enseñanzas de Dios, con fe y de una manera recta, que es parte del mensaje del periodo de Semana Santa.

El día de ayer se llevó a cabo la misa de Resurrección con lo que concluye este periodo que es uno de los de mayor importancia para la fe católica, en donde se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

En esta se da el mensaje de que Jesús vino a la tierra a dar la vida por la salvación de los pecados de los humanos, vino a entregarse y su resurrección es una muestra de que Dios vive.

Señala que es necesario que todos podemos llegar a la resurrección con actos de amor.

El párroco Eduardo Neri indicó que este evento renueva la fe, en el que para los creyentes no hay mal, no hay pecado, no hay egoísmo, no hay odio, ni obscuridad, que permanezca para siempre.

"Para nosotros la Resurrección de Jesús es el triunfo definitivo sobre el mal, el pecado, sobre la injusticia, el odio, sobre la misma muerte, por eso para ti, para mí, la muerte no es el fin, ese es ultimo transito que nos espera a todos".

Mencionó que en esta celebración se exalta el gozo, porque se sabe que Jesús venció a la muerte y sí Jesús venció a la muerte, todo será vencido y triunfará Dios en la historia de la humanidad.

Señaló que a pesar de que el ser humano cometa acciones que provoca sufrimiento, muerte y destrucción, al final, Dios triunfará, pero para esto es necesario a aprender a vivir con él, dejando los pecados, el mal y se deben llevar a cabo actos de bondad, de generosidad, de verdad, justicia y misericordia, con lo que aseguraremos la resurrección al final de la vida eterna.