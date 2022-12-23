Vocalista de Recoditos lleva regalos a niños

El cantante monclovense Rafa González de la Banda Los Recoditos se unió con el DIF Monclova para llevarles juguetes a los niños de la Colonia Córdoba ubicada al oriente de la ciudad.

Ayer al mediodía llegó primero el equipo DIF que dirige la Doctora Leticia Carrillo a la casa de la colonia que abarca además de la colonia Cordoba también la Buenos Aires y parte de la Oscar Flores Tapia.

Más de 200 niños se dieron cita en el lugar, y luego de recibir su bolsita de dulces que les obsequió el DIF, esperaron unos minutos a que llegara el cantante monclovense.

Este joven veinteañero que es cantante de Monclova y que fue reclutado por la Banda Los Recoditos desde hace tres años, llegó a la populosa colonia para regalarles juguetes a los niños del sector.

Muñecas, pelotas y carritos llevó el cantante para reglar a niños de Monclova en esta navidad, por lo que decidió unirse con el DIF para que llegaran los obsequios a los niños de la periferia.

La Presidenta del DIF, Leticia Carrillo, agradeció al cantante el apoyo que les hizo para obsequiarles juguetes a los niños monclovenses.