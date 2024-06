¡Votación histórica!

Carlos Villarreal hace historia y se convierte en el candidato a la alcaldía de Monclova con mayor votación, al obtener más de 61 mil votos dentro del proceso local, superando con esto el record de 49 mil 500 votos del doctor Armando Castro.

El pasado domingo se realizó historia, en donde se demostró no sólo la unidad del PRI, sino de la sociedad civil que se sumó al proyecto de Carlos Villarreal y le dio el triunfo en las urnas.

A pesar de que aún no se cuenta con un resultado oficial, el Programa de Resultados Preliminares (PREP) establece que Carlos Villarreal obtuvo 61 mil 587 votos, lo que representa el 53 por ciento de la participación.

Anteriormente la mayor votación la había obtenido el doctor Armando Castro Castro en la elección del 2008 con un total de 49 mil 500 votos, siendo la última elección que ganó el Revolucionario Institucional en Monclova.

Sin embargo, este domingo el PRI resurgió como “el ave Fénix”, en donde se logró la unidad al interior del partido, así lo indicó Alberto Medina Martínez, ex dirigente del Comité Municipal del partido.

Señaló que la clave de este resultado fue que Carlos Villarreal cuenta con una trayectoria limpia y que supo aglutinar a todas las fuerzas al interior del PRI, logrando la unidad de todas las corrientes.

“Todos se sumaron con Carlos, él fue un factor importante, logrando la unidad, no dejó a nadie sin ver, no dejó a nadie sin hablar, no dejó a nadie sin invitarlo al proyecto y sin hacerlo sentir dentro dé y eso creo que fue la clave”.

Esto a su vez logró que se recuperara la Presidencia de Monclova, luego de no haber obtenido el triunfo en los último 4 procesos.