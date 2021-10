Votará el PRI en contra de reforma

Diputados Federales del Partido Revolucionario Institucional no cederán ante las amenazas del Presidente de la República en torno a la votación de la Reforma Eléctrica, manteniendo una postura en contra de la iniciativa, y esperan que el resto de las fracciones parlamentarias analicen el tema y se vote en contra.

El Presidente del PRI Monclova rechazó que el partido establezca una alianza con Morena y con el Gobierno Federal para impulsar la iniciativa que envió el pasado viernes a la Cámara de Diputados, y dijo que la Reforma Eléctrica representa un retroceso en el país, por lo que votaran en contra.

En cuanto a los señalamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a la investigación que se hará a los diputados que voten en contra la iniciativa, Alberto Medina Martínez, señaló que no cederán a amenazas, ya que el compromiso es con la gente que los eligió para defender sus derechos.

"Las amenazas de un Presidente de la Republica ni nos intimidan, ni nos amedrentan, y ya que tanto le gusta la historia, le responderemos tal y como lo hizo Miguel Ramos Arizpe,

"Yo no he salido de mi tierra a mendigar favores del despotismo, la misión que me confió el pueblo es de honor y no de granjería"", indicó.

Señaló que los Diputados del PRI, así como la Dirigencia Nacional del partido están en contra de la iniciativa y votarán en contra, ya que esta reforma representa un retroceso en el avance del país.

Indicó que la intensión es que los diputados de las otras fracciones, analicen la iniciativa y le digan que no a esta reforma, que vean las consecuencias que van a dejar en un futuro, en caso de aprobarse.

El dirigente del tricolor dijo que se ha visto la represión por parte del Jefe del Ejecutivo Nacional en contra de las personas que se oponen a él, tal es el caso del Gobernador de Tamaulipas, y del Presidente del Consejo Administrativo de AHMSA, sin embargo los legisladores priistas no cederán a la presión.