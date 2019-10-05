"Vuelve 'Cornelio' por favor a casa"

La búsqueda de “Cornelio” causó conmoción entre los monclovenses que una vez más demuestran la solidaridad que existe en la ciudad y es que la búsqueda empezó a través de las redes sociales con el #VuelveCornelio.

Emiliano es un pequeño de 7 años de edad que se encariñó mucho con un pollito, este fue un regalo que le hizo un matrimonio de la iglesia a la que acude, dicho matrimonio tiene una mascota igual y el pequeño quería algo similar.

El niño llora por no tener a su mascota.

Luego de llegar a su vida, Cornelio se convirtió en su fiel amigo, tanto que hacía todo a su lado, dormía con él, comía, jugaba, incluso el niño le daba de comer de su mano, su hermana Ingrid Sims comentó que era tanta la conexión entre ambos que la mascota hacía caso cuando le llamaban por su nombre.

Pero un día desapareció en la calle Durango de la colonia Continental Guerrero, su hermana Ingrid dio a conocer el caso a través de su cuenta de Facebook y la publicación empezó a compartirse por cientos de monclovenses.

“Yo sé que a muchos les va a dar risa la publicación pero no sean regazones, se busca gallito, responde a nombre de Cornelio se perdió en calle Durango colonia Continental Guerrero. Yo sé que canta bien chido pero mi hermano lo quiere de vuelta, está muy triste #CornelioVuelveaCasa, (Está publicación es seria) PD: si le hablas por su nombre hace caso”, fue lo que posteó su hermana en Facebook.

No faltó quien bromeó con la situación diciendo que la vecina ya lo había hecho mole, caldo y compartían imágenes de pollo asado, otros pedían a la gente que lo regresaran pues comprendían la situación por la que pasaba el pequeño que se había encariñado con su mascota.

Lo memes comenzaron a salir por parte de la gente que lo hacía con un solo fin, encontrar a Cornelio para que el niño volviera estar contento.