Vuelve el centro a la normalidad

Gerardo Martínez/La Voz.- Después de la intensa actividad que se tuvo durante los últimos días en el sector comercial, el día de ayer regresó a la normalidad el primer cuadro de la ciudad, sin embargo se espera que a partir de este miércoles incrementen de nuevo las ventas, con las compras para Fin de Año.

Durante el pasado jueves y viernes la movilidad en el primer cuadro de la ciudad fue alta, por las personas que acudieron a realizar las compras para la cena de Navidad, o bien con la compra de regalos. Sin embargo este sábado y domingo, la actividad en el primer cuadro de la ciudad regresó a la normalidad, con poca movilidad, al pasar la euforia de estas fiestas.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Arturo Valdés Pérez señaló que gracias a las compras que se dieron de Navidad, se tuvo un repunte de un 50 a 60 por ciento en las ventas, lo que representa una importante recuperación para los comerciantes.

Mencionó que es lo que se esperaban, pero sin duda es una buena recuperación, después de la situación que se presentó a lo largo del año. Comentó que en los próximos se tendrá una disminución en las ventas, pero se espera que a partir de este miércoles se incremente de nueva cuenta la actividad, con las compras que se realizarán para las fiestas de Fin de Año.

En materia de seguridad mencionó que no se han tenido reportes o incidentes, ya sea robo, farderismo, de intentos de extorsión, falsificación de billetes u otros, espera que no se den, e hizo un llamado a los comerciantes a no bajar la guardia.