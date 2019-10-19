Y maestro exonerado quiere volver a enseñar

Pide regresar a dar clases el maestro Víctor, quien fue acusado por abuso sexual a un niño de cuatro años del kínder Carmen Ramos del Río a principios de año. El docente mostró un documento donde la investigación tendrá un periodo de suspensión al no encontrarse datos específicos.

Víctor Lumbreras daba clases de música a los alumnos de segundo semestre, la mamá del menor se dio cuenta de lo que sucedía en diciembre del año pasado y prosiguió a llevarlo con las autoridades correspondientes, el médico legista del Ministerio Público corroboró que había sido abusado sexualmente.

“Como es una situación de orden penal, no nos informar de forma oficial porque es demanda contra la persona no la secretaría, no tengo un documento del Ministerio Público, sin embargo por parte del trabajador, existe un documento donde se temporaliza su investigación por no encontrarse datos específicos para la misma”.

Por dicha razón, Víctor “L” está solicitando su reincorporación y se está valorando la situación con los elementos del área legal del Ministerio Público más el documento que llevó el docente, quien alegó que es favorable su situación legal.

“Nosotros como Secretaría de Educación Pública no tenemos una sentencia que diga que es responsable del abuso sexual, pidió reincorporarse pero se verá si será en el mismo plantel, se debe platicar con él y el nivel con el fin de ver lo que más le favorezca”.