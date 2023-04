Y no les pagó

Una vez más Altos Hornos de México incumplió el compromiso pactado con los obreros, al no pagar el día de ayer el premio de asistencia, tal y como se acordó para que se levantarán los paros en el Alto Horno 5 y la Planta Coquizadora.

Trabajadores se mostraron molestos el día de ayer, ante el incumplimiento de la empresa al no ver reflejado el pago del Premio de Asistencia en las cuentas individuales, por lo que los trabajadores decidirán este día qué acciones tomar.

El acuerdo que estableció el Director de Relaciones Laborales, Enrique Rivera Gómez fue que el día de ayer se pagaría el premio de asistencia antes de las 6 de la tarde, con el fin de que se suspendiera el bloqueo que realizaron trabajadores sindicalizados en las plantas Uno y Dos de AHMSA.

Sin embargo, el pago no se efectuó y trascendió que este se realizaría en el transcurso de la mañana, lo que generó molestia entre los trabajadores que se reunirán esta mañana para ver las acciones a tomar.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático señaló que es una burla lo que los directivos de AHMSA hacen con los trabajadores, por lo que no van a tolerar que continúen estas acciones.

Señalaron que el día de hoy se reunirán con los obreros quienes decidirán que acciones se tomaran para exigir el pago del premio, y como dirigentes apoyarán cualquier movimiento que se decida.

Mencionó que ya no se puede permitir que se les diga una fecha y no se cumpla, saben que Enrique Rivera no puede resolver el problema de los obreros, por lo que exigen que acuda quien se puede responder a los obreros.

Leija Escalante indicó que esta claro que el problema no es con los directivos, sino con la gente más arriba, con la familia Ancira, los inversionistas, la gente que maneja el recurso, quienes deben dar a la cara.

El día de ayer, Leija Escalante se reunió con el Director General de AHMSA Luis Zamudio quien dijo se están buscando los medios para cumplir con el pago de los trabajadores, pero la situación es complicada.

Así mismo informó a los dirigentes sindicales que esperan que en poco tiempo concluya la negociación y se inicie la inversión en AHMSA, incluso se esperaban que el día de ayer se reestableciera el servicio de energía y gas, lo que generó confianza.