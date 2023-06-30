…y paga a trabajadores

Altos Hornos de México paga a trabajadores sindicalizados, con el pago de la semana 19 y el premio de asistencia del mes de abril, con lo que aún quedan 7 semanas pendientes por cubrir.

Minutos después de las 6 de la tarde de este viernes, la empresa acerera cubrió el pago de los trabajadores sindicalizados, esto como parte del compromiso establecido por parte de los representantes de relaciones laborales.

Luego de la presión ejercida por los obreros durante el pasado lunes y martes, en donde se tomaron las instalaciones de ambas plantas y bloqueo el suministro de gas y el acceso de los trabajadores, el día de ayer se realizó el pago al personal.

De acuerdo a la información que trascendió se otorgó el pago de la semana 19, la cual se otorgó al 80 por ciento, así como el premio de asistencia.

Se indicó que el pago de la nómina de la semana 19 se dio al 80 por ciento, con el fin de cubrir el pago al total de los trabajadores que faltaban por recibir, sin embargo el premio se dio en su totalidad.

Luego de realizarse el pago de la nómina, hubo quejas por parte de los trabajadores que cuentan con un préstamo personal, esto debido al cobro que realiza el banco, por lo que en algunos casos los quito gran parte del salario.

En cuanto al pago del personal de confianza, hasta el momento no se tiene información del pago, no se tiene una fecha para realizar el depósito, esto luego que este viernes se venció una quincena más.