Y que austeridad no afecte el crecimiento

La iniciativa privada consideró que las medidas de austeridad en reducción de salarios del Presidente de la República y legisladores, anunciados por Andrés Manuel López Obrador, no representa mucho ni es primordial para el crecimiento del país.

“Yo creo que tenemos que hacer que el Presidente electo el día de mañana que entre en funciones, el primero de diciembre, vigilar que continúe con las inversiones que se requieren en las diferentes dependencias, porque no vaya a ser que el día de mañana quite a los delegados, por ejemplo, las dependencias federales y resulta que ya no van a hacer ninguna inversión y va a suceder como el Gobernador vecino de Nuevo León, que resulta que se ahorra mucho dinero, pero no realiza inversiones, entonces, es un ahorro mal entendido”, destacó Ricardo Gutiérrez González presidente de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Consideró que los cambios de fondo en las dependencias, congreso, senado y otros, debe traer consecuencias como desempleo, por la gente que reajustarán, y posible reducción de presupuesto a los estados.

El dirigente de la CMIC externó que para Andrés Manuel López Obrador, cualquier salario a su persona es bueno, porque antes no tenía ingresos.

“Él nunca declaró nada acerca de cuánto recibía, él decía que era acerca de la venta de sus libros, pero nunca declaró que recibía un ingreso y ahora si le pagan 100 mil pesos, pues yo creo que es muy buen ingreso”, aseveró.

El tema de los salarios no interesa mucho a las cámaras privadas, pues lo más importante es que no haya reducción de presupuesto a los estados, ni disminuyan la obra pública en comunicaciones e infraestructura, afirmó Gutiérrez González.

Antonio Álvarez Rodríguez, presidente de Unión de Organismos Empresariales, opinó que económicamente no impactará en el país que reduzca salarios el nuevo gobierno, porque eso representa apenas un cinco por ciento, para todos los “descalabros” que tiene el país, sólo mediáticamente es una medida congruente con lo que siempre declaró López Obrador.

“Es navegar con el ejemplo, lo está haciendo desde él y, la verdad, los sueldos que tienen algunos funcionarios son estratosféricos, nosotros como empresarios, nos damos cuenta que la cantidad de decisiones que tenemos que tomar y lo que nos queda como utilidades realmente es muy poco para lo que estos señores se llevan por prestar un servicio a la Nación”, finalizó.