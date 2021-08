"Ya me tenía sentenciada": Regresa Vicky a casa

"Yo ya estaba sentenciada antes que esto me pasara", expresó Victoria Molina luego de la brutal golpiza que recibió por parte de su ex pareja Mario Alberto "El Japo", señaló que la amenazó frente a sus cuatro hijos diciéndole que los iba a dejar solos al terminar con su vida, lo cual estuvo a punto de cumplir de no ser que vecinos lo detuvieron.

Mario Alberto Flores hizo sufrir a Vicky por meses, se peleaban de forma constante y llegaron a aventarse cosas dentro de su hogar. Aunque tenían una niña de un año y medio, no paraba de acosar a la joven ante la poca confianza que le tenía. En varias ocasiones llegó a golpearla en plena calle y la buscaba constantemente en su trabajo como en su domicilio.

Tenía una orden de aprehensión, pero eso no lo detuvo, a tal punto que Victoria tuvo que refugiarse en la casa de su mamá ubicada en la colonia Tierra y Libertad. El pasado domingo 25 de julio la madre de familia salió de su trabajo alrededor de las 10:00 de la noche, cuando llegó a su casa fue sorprendida por Mario Alberto, quien se encontraba en el techo de la vivienda.

Relató que Mario Alberto llegó alterado a pedirle que regresaran y le regaló una rosa, pero al responderle que ya no tenían nada de qué hablar y que no quería ninguna relación con él, fue cuando comenzó a golpearla con un tubo.

Relató que no pensó que la llegaría a violentar y fue gracias a que el hijo de su patrona y un vecino pasaron por el lugar que no consiguió acabar con su vida, ellos pidieron ayuda a las autoridades mientras yacía en un charco de su propia sangre junto a la rosa que representaba el supuesto amor de Mario.

"Yo ya estaba sentenciada desde antes que me pasara, el delante de mis hijos me había amenazado de muerte, dijo que iba a dejar a mis hijos solos. Ya teníamos rato separados pero el insistía en volver, jamás regresaré con él", comentó Victoria.

Fue la madrugada del 26 de julio cuando ingresó al Hospital Amparo Pape, presentaba mala condición de salud y estaba desorientada, se le hicieron estudios de urgencia calificada como radiografías.

Al día siguiente la trasladaron a la Clínica 7 del Seguro Social con una fractura de cráneo, una fractura de órbita en su ojo derecho, un traumatismo cráneo encefálico moderado a grave, un traumatismo cerrado de tórax y abdomen, así como fractura de ambas manos.

Hasta el 28 de julio se dio con el paradero de Mario "N", quien intentó salir por la puerta falsa, usó un cuchillo con la finalidad de degollarse, sin embargo, se le brindaron los primeros auxilios en el IMSS y luego recibió atención en el Hospital Amparo Pape, donde estuvo delicado de salud y en peligro de tener muerte cerebral.

A los pocos días mostró una mejoría y el pasado lunes 2 de agosto fue dado de alta y trasladado de forma inmediata a las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), con el fin de tener la primera audiencia. Ayer miércoles le realizaron una segunda audiencia donde fue vinculado a proceso, el juez fijó tres meses de investigación complementaria.

Luego de pasar una semana en urgencias de la Clínica 7 del Seguro Social, Victoria Molina fue dada de alta la mañana de ayer, pero tendrá que regresar dentro de tres semanas para que los médicos le revisen las heridas en su cráneo y las fracturas de sus manos.

Mario tenía antecedentes de agresión

Cuenta con varias demandas porque agredió con un machete a Eliseo Orozco, la mano derecha del agredido no funciona de forma correcta; también lastimó a su anterior pareja Aracely, sin embargo no había pisado la cárcel hasta ahora.

Recordó que un día antes de su agresión, la hermana de Mario la visitó en la tortillería para reclamarle por qué lo había denunciado a las autoridades, era tanta la agresión verbal que sus compañeras tuvieron que salir a apoyarla.

"Ya era justo que lo encerraran, no quiero una reparación del daño solamente no quiere que salga. No me han hablado para que declare, pero no voy a otorgarle el perdón para nada aunque me lo siga pidiendo su familia", expresó Victoria.

Señaló que peleará la custodia de su hija, la pequeña tiene un año y medio de edad, durante ese tiempo Mario Alberto no la registró, por lo que no tiene derecho sobre su custodia, de igual forma, Victoria hará lo posible para que se quede a su lado.

"Este fue su destino, es lo que él se buscó, aunque en su momento yo le tape cosas, pero se acabó y el día que yo me presente lo voy a dar a conocer", respondió ante la noticia de que "El Japo" había sido vinculado a proceso.

Espera una larga recuperación

Será en tres semanas cuando Vicky tenga que regresar a la Clínica 7 del Seguro Social para que revisen sus fracturas, tiene ambas manos enyesadas y varias uñas se le cayeron al intentar protegerse en vano de los golpes que Mario de propinó con un tubo.

"Todo el cuerpo me duele", comentó, sufre de constantes dolores de cabeza y tiene una herida en la frente de 10 centímetros, además de golpes arriba del ojo izquierdo. Los doctores le realizarán más estudios ya que también presentaba traumatismos en el tórax.

Saldrá adelante por sus hijos

Lo que más la alegró fue ver a sus cuatro hijos al salir de hospital, cuando recuperó la consciencia lo primero que pidió a sus conocidos fue que velaran por ellos y que los cuidaran. Sus familiares intentaron mantenerlos al margen de la situación para que no se preocuparan.

"Me abrazaron mucho al verme, no saben qué me pasó ni preguntaron por qué venía golpeada", tiene una niña de un año y medio, un niño de 2 años y medio, un niño de 4 años y otro de 7 años.

Por el momento no puede trabajar, requiere del apoyo de la ciudadanía para darle de comer a sus hijos y comprar medicamentos, agradeció el apoyo de sus compañeras de trabajo y los que se han sumado a su causa.

"Me siento nada la mera verdad, así como estoy", Victoria era el sustento de su familia, estar en esta situación la pone triste, pero pondrá todo de si para que su recuperación no tarde demasiado tiempo, regresar a trabajar y volverse a sentir ella misma.

Las personas que deseen ayudarla pueden depositar a la cuenta 4169 1604 8891 0697 al nombre de Adriana Ramos, además de poder entregar dinero o artículos en la tortillería Mary ubicada sobre la avenida Las Torres, este será entregado a su mamá.