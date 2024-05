Ya nadie cree en AHMSA

"Necesitamos información concreta de lo que se hará en la empresa, porque ya nadie cree en la gente de AHMSA", señaló el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático al exigir que se de información precisa de los planes en la empresa.

Luego de que se dio a conocer el comunicado oficial de la empresa, en la que señala que se mantiene el dialogo con los representantes de los trabajadores y el plan de reactivación de la empresa, Ismael Leija Escalante dijo que es necesario que se dé información concreta y no sólo promesas.

Señaló que esta reunión se tuvo desde hace una semana y ya se había dado a conocer, fue en la que estuvo presente John Abbot y la Procuradora Fiscal de la Secretaría de Hacienda, en donde se insistió sobre la venta de materiales.

Indicó que los representantes de la empresa insisten en el plan de reactivación de AHMSA, pero no dicen como, por lo que es necesario que se informe la estrategia que se seguirá en la empresa.

Señaló que quieren garantía de que la empresa se reactivará y no sólo promesas.

"El problema es que nadie dice nada, nadie dice de que se trata, con que departamentos se va a iniciar, ese s el problema que nadie sale a decir algo, hablan de reactivación, pero nada más, no hay un plan".

Mencionó que como trabajadores quieren una garantía, y saben que es una situación difícil, porque los inversionistas no se quieren arriesgar hasta que no haya algo firme, pero como trabajadores quieren algo en concreto porque ya no creen en la gente de AHMSA.