Ya no hablará Coparmex de temas de AH

“No vamos a seguir opinando ni participando ya que es una empresa privada que tiene que resolver sus problemas”, externó el presidente de la Coparmex respecto a la situación en que se encuentra Altos Hornos de México.

Mario Coria Rohell, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana, había mencionado hace días que pedían al gobierno federal que invirtiera parte del dinero que ha pagado la empresa acerera, alrededor de 108 millones de dólares, para mejorar la infraestructura, carreteras y más necesidades que hay en la región centro.

A los días se dio a conocer que la empresa había dejado de tener contratos con Gerardo Bortoni, representante de la Canacar, luego de otras declaraciones que dio sobre la siderúrgica y la reunión que tuvo con el Subsecretario de Seguridad federal.

Al preguntarle sobre que el gobierno federal puso como enlace a con AHMSA a Ricardo Mejía Berdeja, Mario Coria Rohell señaló que solo participará en el tema que les corresponde es decir, en el impacto social que tiene en la región centro.

“No tengo ninguna información más que la que los medios publican, solo participaremos en el tema que nos corresponde, más allá de eso, no vamos a seguir opinando ni participando ya que es una empresa privada que tiene que resolver sus problemas”, dijo el representante de la Coparmex.