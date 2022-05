FRONTERA., COAH.- Yo le entregué mi hija a Dios, ella ya sufría mucho cuando la aspiraban, su cuerpo temblaba, su corazoncito fue latiendo cada vez más lento y aunque mi corazón de padre estaba abrazado a la fe de un milagro, tuve que dejarla ir a los brazos del creador, para que ella no sufriera más.

"EL medico ya nos la había dado de alta, sin embargo le salieron varias complicaciones que evitaron que nos la lleváramos a la casa donde ya le había construido su recamara donde la cuidaríamos y le brindaríamos la atención necesaria, pero ya no resistió y falleció el domingo a las 8:30 de la noche".

Don José Domínguez es el padre de Maribel, la joven de tan solo 16 años que el pasado 27 de marzo fuera atropellada al salir del lienzo charro de ciudad Frontera y cuyas lesiones fueron tan graves que, a dos meses del lamentable suceso, le arrebataron la vida.

"Ella era mi niña, era una luz que iluminaba toda la casa, le gustaba la música y bailar, la verdad no sabemos que vamos a hacer sin su presencia, pero sabemos que ella ya va a un lugar donde no sufrirá más, ella regresa a los brazos amorosos de nuestro señor Jesucristo, mientras que nosotros sus padres y su hermano, nos quedamos destrozados por su partida".

Con la tristeza reflejada en su rostro, Don José recordó como Maribel era una niña muy tierna, buena y estudiosa, que tenía muchos amigos y a quien le gustaba vivir la vida, desgraciadamente el accidente le provocó múltiples lesiones que a la larga le causaron la muerte.

De Ricardo "N" el presunto responsable del accidente, quien actualmente se encuentra esperando que se llegue la fecha para su siguiente audiencia, el señor José dijo que están buscando la forma de que se haga responsable de sus actos, sin embargo, aún no saben si le otorgarán o no el perdón.

"Por ahora no se, no tengo cabeza para pensar si le vamos a dar el perdón o no, su familia se ha acercado a últimas fechas, el papá de Ricardo me pide que le brinde el perdón, pero aún no sé qué vamos a hacer, yo quiero que pague por lo que le provocó a mi niña pero a ella nadie me la va a regresar, por lo que no sabemos que vamos a hacer".