Monclova; Coah.-“Que Dios me perdone, pero yo no perdono a las agresoras de mi hija” “Yo quiero y exijo justicia, que la corran de la escuela” fueron las palabras del señor José Efrén de la Cruz padre de Jennifer de la Cruz y quien el pasado martes fue agredida por una estudiante de FCA y su madre.

La mañana de este viernes acudieron ante la Agencia del Ministerio Publico para interponer la demanda correspondiente en contra de la alumna Melissa Flores y su madre por lesiones, afortunadamente si fueron atendidos en la Fiscalía por lo que confía todo salga a su favor y logren destituir a la alumna agresora del plantel.

“Yo quiero atención y castigo, que la corran de acuerdo a los estatutos, en él se marca que es baja definitiva cuando hay agresiones de este tipo, no sé porque dan tanta vuelta al asunto o que compromiso tienen con esa gente”.

“La muchacha agresora está por terminar su carrera, yo no le doy el perdón, de ninguna manera, me la golpearon con una hazaña tremenda se ve en los videos que hasta me la arrastran la mamá y la hija y pues no eso no lo acepto que Dios me perdone” mencionó.

Cabe recordar que el pasado martes en Instalaciones de la Facultad de Contaduría en Monclova se registró una pelea entre alumnas y una madre de alumna que participo en la pelea por un estacionamiento.