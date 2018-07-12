20 mil credenciales se vencerán este año en Distrito Uno

Piedras Negras, Coah. - Más de 20 mil credenciales para votar con terminación 18, se vencerán el último de diciembre de este año, en el Distrito Electoral 1, que comprende más de 317 mil ciudadanos que están registrados en el Padrón Electoral.

Gerardo Armando Vásquez López, vocal de Registro Federal de Electores, dijo que, de acuerdo a la ley del Instituto Nacional Electoral, (INE), cada diez años se debe renovar la credencial, por ende, las que se tramitaron en el 2008, están por perder vigencia este año.

Desde el pasado 2 de julio el INE inició con la campaña de actualización permanente, es decir, reinició con todo tipo de trámites que está restringido o suspendido en el caso de la actualización y renovación desde el 31 de enero de este año.

Dijo que 20 mil electores es una gran cantidad de ciudadanos, dado que representan poco más del 6 por ciento del padrón y alrededor de cinco meses para hacer el trámite.

Invitó a acudir a los módulos de registros, en Piedras Negras que está ubicado en la avenida Dr. Lázaro Benavides, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.