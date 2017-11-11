Abrirá sindicato del IMSS plazas para enfermería

Piedras Negras, Coah.- El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en la Región Norte, abrirá la bolsa de trabajo a población en general para plazas de enfermería, ya que los requerimientos no se completan con familiares de trabajadores.

Aunque hay en lista de espera de aspirantes, y se da preferencia a parientes directos de sindicalizados, se requerirán al menos 20 plazas, y deben mandar 40 al concurso.

“En próximas fechas, aunque la plantilla laboral de enfermería general tenemos todas las bases ocupadas, contamos con poco personal y esto deja ver que a corto plazo habrá requerimientos”, explicó Carlos René Aguilar, delegado regional sindical.

“Tal vez no alcancemos a completar con los hijos de los trabajadores y tomaremos gente de fuera que no pertenezca a familiares de trabajadores del Seguro Social”, indicó.

En el año se han manejado de cinco a seis aperturas de bolsas de trabajo, la más reciente fue el mes pasado, con 30 plazas para diversas categorías como auxiliares de enfermería, manejadores de alimentos, asistentes médicos y más.

“El instituto solicita dos elementos por cada requerimiento, por eso de 30 plazas enviamos 60 aspirantes, y próximamente solicitaremos 40 de perfil enfermera para escoger 20”, concluyó.