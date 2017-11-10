Acechan Coahuila grupos delincuenciales

Acechan a Coahuila grupos delincuenciales, afirmó el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, en Piedras Negras este jueves.

Además acusó que 11 delincuentes de estados vecinos que fueron detenidos, consignados con armas y fuego en esta ciudad, hayan sido puestos en libertad.

El secretario sostuvo reunión de coordinación con el alcalde Fernando Purón Johnston, y la alcaldesa Sonia Villareal Pérez, además de jefes de las diversas corporaciones, en la Presidencia Municipal este jueves.

“Los delincuentes (carteles) están viendo al estado como un terreno fértil para cometer sus delitos, como lo hacen en otros estados”, aseveró.

Sin embargo dejó claro que no lo van a lograr, porque afirmó que en Coahuila hay una coordinación total entre el gobernador Rubén Moreira y el gobernador electo Miguel Riquelme con las fuerzas federales.

Cuestionado sobre ¿qué grupos o carteles?, respondió que “son todos”, pero reiteró que no van a lograrlo.

Con respecto a los 11 detenidos y liberados, indicó que son quienes están cometiendo los asaltos y homicidios.

“Hay labores de inteligencia para atraparlos, incluso ya hay órdenes de aprehensión”.

No quiso mencionar si los 11 sujetos son del estado de Tamaulipas, para no entorpecer las investigaciones.

Durante toda esta semana se han observado patrullajes nocturnos de Fuerza Coahuila y del grupo de Investigaciones Criminales de la Fiscalía, en diversos sectores de la ciudad, lo que mantiene alarmada a la población.