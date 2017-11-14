Aparece mariguana en envío arena sílica

DEL RÍO, TEXAS.- Agentes de la Patrulla Fronteriza, decomisaron 1,305 libras de marihuana, escondidas en un envío de arena sílica.

La droga era transportada en un remolque comercial.

En este puerto de entrada, los oficiales detectaron un vehículo sospechoso, por lo que lo pasaron a segunda revisión.

Allí descubrieron 65 paquetes de la marihuana, con un peso total de 1,305 libras.

El envío de la arena sílica estaba destinada a San Luis Missouri.

Chofer y vehículo quedaron a disposición de las autoridades federales.

La detención ocurrió el pasado 8 de noviembre.