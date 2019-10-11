Asalta tienda de abarrotes en pleno día

El asalto número 46 a negocio se cometió en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Buena Vista sur, el responsable amenazó verbalmente a la propietaria llevándose alrededor de mil 200 pesos para después escapar no siendo posible su detención.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal y Agencia de Investigación Criminal se movilizaron al reportarse al sistema de emergencias 911 un robo con violencia.

Ambas corporaciones arribaron a la tienda de abarrotes Faby ubicada sobre la calle Chihuahua cruce con Santo Tomás.

En el lugar se entrevistaron con Anita N. de 81 años, quien dijo ser la dueña del negocio que fue atracado en plena mañana.

Informó que se encontraba atendiendo su negocio cuando entró una persona del sexo masculino misma que cruzó el área del mostrador.

Indicó que amagaba con sacar un arma, ya que se ponía la mano en la parte posterior de la espalda a la altura de la cintura.

Señaló, que el sujeto le dijo que no hiciera nada o de lo contrario la iba a matar, por lo que después agarró una pequeña caja donde se encontraba el efectivo.

Comentó que el asaltante logró llevarse alrededor de mil 200 pesos producto de las ventas de la noche del miércoles y mañana del jueves.

Refirió que el responsable salió y se fue corriendo con rumbo desconocido no siendo posible su detención.

Agregó que el pasado 1 de octubre el mismo individuo la asaltó cuando se encontraba en su negocio llevándose alrededor de mil pesos en efectivo, dijo que de inmediato lo reconoció.

Los elementos de ambas corporaciones efectuaron un recorrido no siendo posible localizar al sujeto el cual vestía playera amarilla.

La propietaria Anita "N" de 81 años dijo que el individuo se llevó alrededor de mil 200 pesos después de amenazarla de muerte amagando con sacar un arma.