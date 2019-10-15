Asegura FGE camioneta de homicida

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se aseguró la camioneta que participó en un accidente vial donde murió Mario Alberto Caballero de la Garza de 49 años, no se tiene un plazo estimado para concluir el caso debido a que se tienen que realizar más pruebas e investigaciones.

Santiago Espinoza Eguía coordinador de la Unidad de Litigación e Investigación de Delitos, declaró que ya se tiene en los patios de la dependencia la camioneta que arrolló y mató a un vendedor ambulante.

Informó que se trata de la Nissan X-Terra color verde con placas del estado de Texas que se diera a la fuga después de embestir al ahora occiso.

Indicó que el accidente se suscitó sobre la calle Periodistas entre Jazmín y Jiménez en el sector Fuentes en días pasados.

Señaló que después de que el conductor Juan Francisco Galván compareciera ante el Ministerio Público acompañado de un abogado, se logró localizar la unidad.

Comentó que ya se encuentra asegurada, por lo que se realizarán pruebas de criminalística y de tránsito terrestre.

Refirió que la unidad será revisada para detectar el punto de impacto y establecer si se trata del mismo vehículo descrito en el accidente.

Argumentó que ya se solicitaron videos al municipio de las cámaras urbanas y de cámaras particulares en negocios y domicilios cercanos a donde se suscitaron los hechos.

Manifestó que la carpeta de investigación permanece abierta, ya que se han estado integrando medios de prueba y testimonios.

Mencionó que no se tiene un tiempo determinado para concluir el caso, ya que se debe de establecer de forma oficial la participación tanto del vehículo descrito como del conductor señalado.