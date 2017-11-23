Aseguran armas, droga y chalecos tácticos

Piedras Negras, Coah.- Elementos del agrupamiento de Proximidad Social de Fuerza Coahuila, aseguraron al interior de un vehículo, más de 3 kilos y medio de cocaína, alrededor de un kilo de cristal, un arma larga y una corta, cargadores, cartuchos y chalecos balísticos, durante una acción de seguridad e inteligencia en este municipio, informó el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez.

Derivado de los operativos diseñados e implementados para blindar al estado durante el proceso de transición de Gobierno, y ordenados en el Grupo de Coordinación que preside el Gobernador Rubén Moreira Valdez, los agentes de Fuerza Coahuila asestaron este golpe, frustrando las intenciones de un presunto grupo delictivo por establecerse en la Región Norte del Estado.

Fue en un camino de terracería, donde los agentes policiales lograron el aseguramiento de un vehículo Dodge, línea Durango, con huellas de haber sido abandonado momentos antes; en la parte trasera encontraron una maleta con varios paquetes con más de 3 kilos de polvo blanco con las características de la cocaína, además de dos envoltorios con aproximadamente un kilogramo de polvo granulado con las características de la metanfetamina.

En los asientos traseros aseguraron un arma larga, calibre .223 con dos cargadores con 60 cartuchos hábiles; un arma corta calibre 9 mm, dos cargadores con 30 cartuchos hábiles y dos chalecos balísticos color café.

El vehículo, así como las armas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para realizar las investigaciones pertinentes.

Al final de la administración, se hace hincapié en reforzar los operativos en contra de la delincuencia y el crimen organizado, blindando a Coahuila de personas vulneren la tranquilidad y seguridad de los Coahuilenses.

Aseguraron al interior de un vehículo, más de 3 kilos y medio de cocaína, y alrededor de un kilo de cristal