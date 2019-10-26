Atenderán a migrantes que lograron asilo

Autoridades de los Tres Niveles de Gobierno, reaccionaron de inmediato para dar atención a los migrantes extranjeros que están siendo deportados de Estados Unidos por Piedras Negras a esperar su proceso migratorio, luego de presentarse ante un juez de Inmigración y solicitar asilo político.

La noticia fue confirmada por Héctor Menchaca González, enlace municipal con las autoridades de migración estadounidenses.

Se trata del Programa de Protección a Migrantes (PPM), que retornará entre 8 y 15 extranjeros diarios por este cruce fronterizo entre Texas y Coahuila.

El primer filtro de recepción de extranjeros será el Instituto Nacional de Migración (INM), en cuyas oficinas en el Puente Internacional II, entregarán permisos para trabajar en esta ciudad, mientras son llamados por las autoridades de Inmigración y resolver si calificaron para recibir asilo.

“Ellos tendrán la opción de quedarse aquí o trasladarse a otra frontera”, dijo un oficial de Migración.

Quienes serán retornados por Piedras Negras, tiene que acudir a su cita en Laredo, Texas.

SALUD A MIGRANTES

El secretario De Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, declaró recientemente que todos los migrantes extranjeros tendrán derecho a los servicios médicos.

La doctora Elba Rosario Tello Orduña, directora del Hospital General de la Secretaría de Salud, reiteró que se otorgarán toda la atención médica integral, como urgencias, consultas, cirugías y hospitalización, si se requiere.

La atención se otorgará a través del esquema del Seguro Popular.

TRABAJO A MIGRANTES

Organizaciones empresariales como la Industria de Exportación, propuso trabajo a estas personas, siempre y cuando se den de alta en el Seguro Social.

Blanca Tavares declaró recientemente que sí hay trabajo, pero tienen que presentar esa alta, para que las maquiladoras no tengan problemas fiscales.

Destacar que los albergues o casas de migrantes no estarán disponibles para los extranjeros que se acojan al PPM, y deberán buscar alojo y alimentación por su propia cuenta, como sucede en otras fronteras como Nuevo Laredo o Ciudad Juárez.

Héctor Menchaca González, enlace municipal con autoridades de migración de Estados Unidos en Eagle Pass.