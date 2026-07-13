Avioneta procedente de Piedras Negras realiza aterrizaje forzoso en Nuevo León

Un vuelo comercial de la aerolínea Aerus que transportaba a una sola pasajera de último minuto terminó en un aterrizaje forzoso a solo tres kilómetros de su destino. El incidente ocurrió esta tarde en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, dejando un saldo de tres personas heridas.

La aeronave siniestrada es un Cessna Gran Caravan EX (matrícula XA-RFD) con un lustro de antigüedad. De acuerdo con informes oficiales de Aeronáutica Civil del Estado:

Origen: Piedras Negras, Coahuila (Salida a las 14:28 horas, tiempo local).

Destino: Monterrey, Nuevo León.

Hora del impacto: Alrededor de las 14:47 horas (tiempo del centro de México), tras casi hora y media de trayecto.

Zona del siniestro: Municipio de Pesquería, Nuevo León.

Las autoridades confirmaron que en el avión viajaban únicamente los dos miembros de la tripulación y una civil, identificada como Ingrid V.

Giro inesperado: El vuelo estaba programado originalmente para viajar vacío (como un traslado técnico). Sin embargo, la mujer llegó a la terminal aérea minutos antes del despegue y logró abordar en el último momento.

Los tres ocupantes resultaron con diversas lesiones tras el impacto y ya reciben atención médica.

Los primeros peritajes e investigaciones de las autoridades aeronáuticas apuntan a que un ave de gran tamaño se estrelló directamente contra el motor de la aeronave. El fuerte impacto provocó una falla mecánica inmediata, impidiendo que los pilotos lograran planear hasta la pista de aterrizaje y obligándolos a descender en terrenos del municipio de Pesquería.

Las corporaciones de emergencia y rescate acudieron rápidamente al lugar para asegurar la zona y brindar los primeros auxilios a los afectados.