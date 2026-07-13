Lluvias intensas y temperaturas altas en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Coahuila mantendrá condiciones favorables para las lluvias durante los próximos cuatro días, con los mayores acumulados previstos para las regiones Sureste, Norte y Centro-Desierto, informó el subsecretario de Protección Civil del Estado, Ramiro Durán.

El funcionario precisó que la Comarca Lagunera también registrará precipitaciones durante ese periodo, aunque con menor intensidad respecto al resto de las regiones mencionadas.

Explicó que este comportamiento atmosférico está relacionado con sistemas de formación de lluvias derivados del calentamiento del océano Pacífico y del desarrollo del fenómeno de El Niño, por lo que descartó que las precipitaciones sean consecuencia de los remanentes o la cola de algún huracán.

Durán señaló que estas condiciones incrementan la posibilidad de lluvias en la entidad, pero al mismo tiempo favorecen un verano con temperaturas más elevadas.

En ese sentido, advirtió que la canícula ya se encuentra en curso y se extenderá hasta finales de agosto, periodo en el que se prevén valores de hasta 45 grados centígrados, principalmente en municipios de la región Centro-Desierto.

Indicó que, además del intenso calor, durante esta temporada ya se han presentado registros de lluvia por encima de los promedios históricos en distintos puntos del estado.

Como ejemplo, informó que el municipio de Múzquiz acumuló hasta tres pulgadas de precipitación en menos de cuatro horas durante la tarde del domingo.

Para la región Sureste, estimó que las lluvias podrían dejar acumulados de hasta dos pulgadas, aunque aclaró que las cantidades variarán según las condiciones meteorológicas de cada localidad.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales de Protección Civil y atender las recomendaciones que emitan las autoridades ante la posibilidad de lluvias intensas y temperaturas extremas.