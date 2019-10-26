Aún faltan 46 frentes fríos

El Sistema Frontal número siete ha sido al momento el más frío de la temporada invernal 2019-2020, en la Región Norte de Coahuila.

El termómetro descendió 16 grados en 24 horas, y la temperatura más baja llegó a los 6 grados centígrados la noche del viernes.

La Comisión Nacional del Agua pronostica 53 frentes fríos, de septiembre de este año a mayo de 2020.

En octubre se pronostican 5 fenómenos climatológico; y 7 para diciembre.

Enero y febrero se pronostican 8 frentes; 6 en marzo y 6 en abril; y cierra mayo con 4.

El promedio histórico es de 44 sistemas frontales. Es decir, esta temporada se pronostican 9 más.