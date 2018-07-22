Autoriza Congreso terreno donde se construirá el Centro de Empoderamiento para la Mujer

Autoriza Congreso del Estado la enajenación a título gratuito de un terreno de 3,809 metros cuadrados en “Lomas del Norte” a favor del Gobierno del Estado, donde el municipio construirá el “Centro de Empoderamiento para la Mujer”.

En su reciente publicación de datos, se aprueba el dictamen hecho por la Comisión de Finanzas.

El dictamen deja claro que Piedras Negras cubrió todos los requisitos necesarios para la procedencia de la desincorporación de la superficie mencionada, logrando así la posibilidad de llevar a cabo la construcción de las instalaciones del centro, que otorgará un beneficio a los habitantes de este sector de la ciudad.

Sin embargo subraya que la autorización de dicha operación es con el objeto de llevar a cabo única y exclusivamente dicho Centro de Justicia, y que en caso que dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al municipio.

El terreno colinda con el Parque Industrial Amistad, en la avenida Las Américas.