Avanza el Tec en certificación

El director del Instituto Tecnológico de Piedras Negras, Osvaldo Padilla Gorosave, dijo que avanzan en la certificación de carreras, pero aún les faltan tres, ante los cambios y aperturas de nuevas carreras, pues deben actualizarse y alcanzar niveles internacionales.

Cuentan tres ingenierías evaluadas desde el año pasado como son ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Gestión, Ingeniería Industrial, está en curso la de Contador Público y para inicio de año 2020 arrancan el proceso de Ingeniería en Mecatrónica.

Faltaría ingeniería Electrónica e ingeniería en Mecánica, en la primera se realiza un análisis de acuerdo a la cantidad de alumnos; la segunda todavía no puede ser evaluada porque arrancó el programa en agosto de este año y deben tener al menos dos generaciones de egresados.

Según Padilla Gorosave, se evalúa el desempeño de egresados en lo laboral, así como la retícula, laboratorios, infraestructura general de la Universidad, la preparación de docentes y opinión de las empresas.

Consideró que en menos de dos meses tendrán el resultado de evaluación de la carrera de Contador Público y ya se contará con cuatro carreras certificadas por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la Administración (CACECA), de que estas carreras alcanzan niveles internacionales.