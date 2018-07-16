Busca IEEA atender 600 personas durante fin de semana

Piedras Negras, Coah. -La Segunda Jornada Nacional de Acreditación, Certificación e Incorporación del Instituto de Educación para Adultos, durante los días 13, 14 y 15 de julio, busca atender a más de 600 personas de la región.

La finalidad es subir la atención a 350 personas para incorporación y 200 que sean desertoras del sistema, así como incorporar una persona analfabeta por asesor, es decir 50, y disminuir el rezago educativo.

El Instituto Estatal de Educación para Adultos quiere que este año se levante “bandera blanca” a través de una coordinación de la dirección general con el Gobierno del estado.

Con metas locales, estarán trabajando en Hidalgo, Guerrero, y Piedras Negras, en todas las plazas comunitarias y puntos de encuentro, por lo que convocan a las personas que no tengan estudios de primaria y secundaria.

Participa todo el personal operativo, administrativos, técnicos docentes, promotores y asesores es alrededor de 50 personas.

Para detectar a las personas que no saben leer ni escribir, cuentan con una relación enviada pro el IEEA, para detectar los sectores donde viven y directamente dirigirse a la atención.