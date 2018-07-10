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Coahuila

Buscan aumentar el flujo de turismo

Por Héctor Guerrero - 10 julio, 2018 - 08:52 p.m.
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      Pese a los lamentables hechos que empañaron las elecciones, con el asesinato de un candidato en plena calle se espera que suba el flujo de paisanos que cruzan por Piedras Negras y Acuña al interior de México.

      Para esto se ha implementado el Operativo de Verano 2018, que comenzó el pasado 8 de junio y concluirá el 19 de agosto.

      En un mes, el tránsito migratorio de connacionales llegó a más de 20 mil atenciones en carreteras, puentes y módulos.

      En 2017, el flujo fue superior a los 15 mil.

      Además de la seguridad en carreteras, otra de las razones es el tiempo de cruce con respecto a otras fronteras como la de Nuevo Laredo.

      En esta frontera se observó a un gran número de mexicanos residentes en los Estados Unidos, visitar el Mercado Zaragoza, restaurantes en el Centro Histórico y Tiendas de Conveniencia, el pasado fin de semana.

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