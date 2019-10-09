Buscan detener a violador

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se solicitaría una orden de aprehensión en contra de Gabriel “N” de 26 años, quien es presunto responsable de un delito de violación en agravio de su ex pareja en hechos suscitados en la colonia Villa Real, así mismo se tiene información de la participación de otro sujeto en dicho caso.

Alejandro de León Mendoza coordinador de la Unidad Masiva, comentó que se sigue integrando la carpeta de investigación por un delito de índole sexual.

Señaló que la víctima formalizó la denuncia siendo revisada por el médico legista de la Fiscalía General del Estado.

Indicó que se confirmó el delito de violación en agravio de la víctima de 38 años, cabe mencionar que el presunto responsable está plenamente identificado.

Refirió que se recaban medios de prueba, además de testimonios para esclarecer el caso en su totalidad, ya que se tiene información de que otra persona del sexo masculino participó en la violación.

Argumentó que no se ha logrado la detención del presunto violador, pero se solicitará una orden de aprehensión a un juez penal para poder realizar el arresto del agresor.

Manifestó que el sujeto con engaños sacó de su domicilio a su ex pareja para después ultrajarla en una vivienda del sector Villa Real.

Mencionó que ya fue canalizada al área de Atención a Víctimas para que reciba apoyo psicológico en relación al ataque sufrido.