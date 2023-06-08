Cae en fraude por casualidad perdió 38 mil pesos

Piedras Negras, Coah.- Una mujer de 77 años cayó en un fraude vía telefónica, depositando 38 mil pesos, ya que pensó que la llamada estaba relacionada a un adeudo que su hija tiene con el Grupo Elektra, creyendo que liquidaría su deuda.

Cabe destacar que los delincuentes no contaban con información personal de la familia, ni siquiera sabían de la deuda, solo utilizaron la estrategia de que tenía que depositar cierta cantidad para liberar un paquete con documentos importantes de su hija.

La víctima, Celía “N” de la colonia González, declaró que llamaron del número 5518154822, donde se hicieron pasar por empleados de una paquetería, pidiéndole pagar la cantidad de 39 mil pesos, para entregarle por medio de ellos los documentos delicados.

La mujer hizo siete depósitos de 5 mil pesos, otro más de 2 mil pesos y uno de mil pesos, a dos números de cuenta que ya son investigados por la policía cibernética, señalando que cayó en el fraude por que su hija tiene problemas con el banco Elektra, y ella pensó que con eso iba a liquidar la deuda.

Sin embargo, luego de realizar los depósitos reportó el hecho a la policía, una vez que se dio cuenta que era un engaño.