Cierran caso de suicidio

La Fiscalía General del Estado confirmó que la persona que fue localizada ahorcada en el interior de un negocio ubicado en la colonia Nueva Imagen es Juan Jaime Reyes Villarreal de 26 años, quien estaba desaparecido desde el pasado domingo.

Víctor Gerardo Rodríguez Lozano delegado en la Zona Norte 1, informó que la noche del lunes fue localizado un hombre colgado de un árbol sobre un camino de terracería situado en el negocio Banco de Arena, ubicado sobre la calle Niños Héroes.

Indicó que la persona encargada de cuidar el lugar efectuó el hallazgo, por lo que de inmediato dio aviso al sistema de emergencias 911.

Señaló que elementos de la Agencia de Investigación Criminal y Policía Preventiva Municipal acudieron a tomar conocimiento procediendo a acordonar el área.

Comentó que el occiso estaba colgado de un árbol, por lo que se fijó el lugar por parte de personas de Servicios Periciales, para después ordenarse el levantamiento del cuerpo.

Refirió que familiares lograron la plena identificación, el joven estaba desaparecido desde el pasado domingo debido a que tenía problemas con droga y padecía de esquizofrenia.

Argumentó que el médico legista le practicó la autopsia siendo la causa de la muerte asfixia por maniobra de ahorcamiento.

Manifestó que los familiares indicaron que se salió de su casa ubicada en el sector Cenizo y en redes sociales habían publicado que no lo encontraban.

Mencionó que al determinarse que se trató de un suicidio la carpeta de investigación se da por concluida por parte del Ministerio Público.

Se confirma que el fallecido era Juan Jaime Reyes Villarreal de 26 años, con domicilio en el sector Cenizo, estaba desaparecido desde el domingo.