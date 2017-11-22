Continúa lento pago de derechos vehículares

Piedras Negras, Coah.- A pesar de los descuentos en derechos vehículares que anunció el Gobierno del Estado durante el Buen Fin, la concurrencia fue regular en Piedras Negras, y el padrón de cumplimiento no se mueve del 58 por ciento.

De un padrón de 61 mil 635 vehículos en esta frontera, las acciones cumplidas alcanzan los 35, 770 en lo que va del año, que corresponde a un 58 por ciento.

“Valoro que, lo que queda de este mes y el próximo lleguemos un 70 por ciento, que es un número generalmente aceptable, aunque lo máximo fue el año pasado con un 81 por ciento en todo el estado que fue muy importante”, dijo Jesus Mario Flores Garza, administrador local de las Oficinas de Recaudación.

Detalló que esta semana es el “mejor momento del año para ponerse al corriente”, ya que los descuentos del Buen Fin concluyen el próximo 24 de noviembre y se pueden regularizar automóviles, sin importar los años de regazo, por 2 mil 200 peos, y los nuevos registros se realizan por mil 200 pesos.

“Recordemos que incluye placas, que tan solo éstas cuestan más de 700 pesos. Personas que tiene problemas en cuanto a sus documentos y láminas es buen momento para ponerse al corriente sino el año próximo se acumula con el nuevo año y viene un nuevo ejercicio de Gobierno”, concluyó.