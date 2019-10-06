Corren versión sobre persecución policial

En redes sociales se manejó la información sobre una supuesta persecución a balazos por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal con saldo de cuatro personas detenidas en la zona Centro, sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado tal hecho.

La noche del sábado se reportó mediante mensajes y al sistema de emergencias 911 que se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego.

En un principio se dijo que se escucharon sobre la avenida Carranza cruce con San Luis en el sector Burócratas.

Posteriormente se dijo que se trataba de una persecución de un vehículo Chevrolet con varias personas a bordo.

Dicha persecución se realizó por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal quienes efectuaron varios disparos.

La persecución concluyó de acuerdo a los mensajes enviados en la zona Centro sobre la calle Zaragoza cruce con Fuente con la detención de cuatro personas.

Sin embargo, ninguna autoridad policiaca confirmó tal versión de la persecución a balazos por parte de policías investigadores.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que no tiene ningún reporte sobre una persecución y mucho menos sobre cuatro personas detenidas por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Varios testigos aseguraron que dicho hecho fue verídico ya que observaron el movimiento registrado en plena zona Centro cuando policías del estado en dos unidades blancas una de ellas pick up Dodge Ram sometían a los tripulantes del automóvil.