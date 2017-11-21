Crecen expectativas por un Puente III

El sueño de construir un tercer puente internacional entre Piedras Negras y Eagle Pass, volvió a ser tema esta semana, con el anexo de 2 mil 400 hectáreas rústicas a la mancha urbana, ubicadas al norte de la ciudad, suficientes para el incremento sostenido en los próximos 20 o 25 años.

“Es un proyecto que no se ha abandonado, siempre hemos dicho que el espacio más conveniente es en esta parte norte”, señaló Alfonso Bres Patiño, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Piedras Negras (AAAPN).

Aseguró que con la ampliación al Plan Director de Desarrollo Urbano, crecen las expectativas por un Puente III.

“Lo más natural sería por este lugar, sin ser un profesional, pero como agente aduanal creo que las condiciones están dadas, ante el enorme crecimiento comercial e industrial que tiene la ciudad”, sostuvo.

El municipio tiene un área territorial total de 91 mil hectáres, y cerca de 7 mil 600 conforman el espacio urbano y el resto son áreas rurales.

En cuatro años, Piedras Negras ha crecido casi 100 hectáres por año, es decir 400 en cuatro años del actual gobierno.

Bres Patiño concluyó que cada año aumenta el volumen de exportaciones e importaciones terrestres y áereas por esta frontera, además de las operaciones de comercio exterior ferroviario, que los ubica entre los primeros tres lugares del país.