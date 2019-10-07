Dan "tiro de gracia" a 80 pulgueros

El mega proyecto que inició el Municipio en la colonia Lázaro Cárdenas representó el “tiro de gracia” para 80 “pulgueros” que tenían ya muchos años trabajando en el lugar.

Ayer, un grupo de 30 personas acudieron al arranque de obra del proyecto para platicar con el delegado federal Reyes Flores Hurtado, pero trabajadores de la Secretaría de Bienestar los desalentaron.

Cuestionado al respecto, Santiago Elías Castro De Hoyos, secretario del Ayuntamiento, aseguró, que ya están construyendo locales en otro terreno cercano, como parte de un acuerdo tácito con los comerciantes de ropa y artículos usados.

“Seguimos platicando con ellos, dicen que por la fuerza de la costumbre quisieran seguir en el mismo lugar; sin embargo, la obra integral de este proyecto incluye ese terreno”, recalcó.

Castro De Hoyos dijo, que son sólo 40 comerciantes.

Asimismo, señaló que el interés del Municipio no es afectarlos en su economía, por eso están construyendo nuevos locales más cómodos y seguros.

Dejó claro, que ese terreno es del Municipio y que lo tienen contemplado para obras de interés general.

Santiago Elías Castro De Hoyos, secretario del Ayuntamiento.