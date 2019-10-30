Deja llaves puestas y le roban el carro

Amantes de lo ajeno robaron un vehículo del exterior de un domicilio ubicado en el sector Nueva Americana, corporaciones policiacas realizan la búsqueda.

Alejandro de León Mendoza coordinador de la Unidad Masiva, informó que se atendió un reporte de robo de vehículo.

Indicó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron a la calle Río Grande, en donde se entrevistaron con la persona afectada.

Señaló que la unidad robada es un Chevrolet Cobalt color gris, el cual se encontraba estacionado al exterior de la vivienda.

Comentó que el automóvil cuenta con rines deportivos de aluminio, por lo que desconoce quién o quiénes pudieron haber robado el carro.

Refirió que por un descuido dejó la llave puesta, por lo que la mañana del martes detectó que ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado estacionado.

Argumentó que el robo pudo haberse cometido entre las dos y cinco de la madrugada, por lo que todas las corporaciones policiacas recibieron el reporte con los datos para su posible ubicación.

Manifestó que se revisarán cámaras urbanas cercanas a la colonia Nueva Americana para obtener información del recorrido que se realizó después de cometerse el robo.

Mencionó que el acta de denuncia se levantó en el domicilio de la persona afectada, por lo que se integra la carpeta de investigación.

Agregó que en caso de ser localizado se procederá a su aseguramiento para ponerlo a disposición del Ministerio Público para que sea reclamado por el propietario.