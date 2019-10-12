Dejan a oscuras a estudiantes

La Fiscalía General del Estado informó que se denunció un robo y daños en la escuela primaria Salvador Ugarte, ubicada en la colonia Ugarte, hurtaron brakes con valor superior a los 2 mil pesos, no hay detenidos y ya se realizan las investigaciones correspondientes.

Víctor Gerardo Rodríguez Lozano delegado en la Zona Norte 1, indicó que la mañana del viernes se recibió un reporte al sistema de emergencias 911 de un robo cometido en un plantel educativo.

Señaló que elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a tomar conocimiento en la escuela ubicada sobre la calle Laredo entre Román Cepeda y Alejo González.

Comentó que se entrevistaron con la directora, quien dijo que al realizar la apertura de las instalaciones se detectó que no había energía eléctrica en los salones ni en los baños.

Refirió que amantes de lo ajeno arrancaron y se llevaron los brakes para controlar la luz de cada área de la escuela.

Argumentó que los daños fueron cuantiosos, ya que los responsables ingresaron a la escuela durante la noche o madrugada para perpetrar el robo.

Manifestó que no se sospecha de nadie, sin embargo, se proporcionó la información de que la instalación se había realizado recientemente, por lo que se presume pudieran ser los trabajadores que estuvieron en la escuela.

Mencionó que se presentó la denuncia, por lo que se integra una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público.