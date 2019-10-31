Del 4 al 8 de noviembre Alistan Semana de Salud Bucal

Durante la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal programada del 4 al 8 de noviembre se realizarán acciones preventivas y curativas para beneficio de la población en general, señaló personal de la Jurisdicción Sanitaria Uno.

Durante esta campaña, el equipo multidisciplinario acude a escuelas y también a centros de trabajo y otras instituciones que lo soliciten, pero también promueven las acciones en los consultorios de odontología ubicados en los nueve centros de salud de esta Jurisdicción.

Algunas de las acciones que realizan esta la aplicación de fluoruro de sodio, detección de placa dentobacteriana, instrucción en la técnica de cepillado, tratamientos restaurativos, obturación de amalgamas y resinas, así como extracciones temporales y permanentes, todo en forma gratuita.

El objetivo combatir las enfermedades bucales que constituyen uno de los problemas de salud pública que se presentan con mayor frecuencia en toda la población.

Las enfermedades de mayor prevalencia son la caries dental y la enfermedad periodontal que afectan a cerca del 90 por ciento de la población, y se encuentran entre los cinco con mayor demanda en los servicios de salud y se previene con una mejora en los hábitos de higiene.