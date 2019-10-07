Desafía don Hilario a los rayos del sol

A pesar de las inclemencias del tiempo, bajo los rayos del sol, vemos a un grupo de trabajadores de la construcción dándole duro a la chamba, para lograr sacar el sustento diario para la familia.

Don Hilario Valtierrez Basurto, originario de Durango, acompañado de sus chalanes Eduardo y David Mora, le pegan duro a la chamba diario, haga calor o frío, primeramente Dios, señalaron, trabajamos para poder llevar dinero a la casa, para nuestras familias.

Ahora, señaló Don Hilario, el clima ha cambiado un poco, pero hemos estado trabajando con temperaturas muy altas, de hasta más de 49 grados hidratándonos con agua para evitar un golpe de calor.

De lunes a sábado, diariamente, gracias a Dios hemos tenido “chamba” quienes haciendo mezcla y pegando block se la pasan cantando y bromeando, para pasar las horas bajos los rayos del sol, y poder así llevar comida para sus familias.

Don Hilario Valtierrez Basurto, originario de Durango, acompañado de sus chalanes Eduardo y David Mora, a pesar de las inclemencias del clima, realizan su trabajo en la construcción.